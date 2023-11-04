"Барыс" упустил победу над "Ак Барсом" со счета 3:0 в КХЛ

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Сегодня 22:17
©hcbarys.kz

"Барыс" потерпел обидное поражение от "Ак Барса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

В ходе встречи, прошедшей в Казани, астанчане вели 3:0, но впоследствии упустили комфортное преимущество и проиграли со счетом 3:5.

У гостей отличились Понтус Оберг (1-я минута), Джозеф ЛаБейт (7-я) и Давид Скленичка (15-я). На это казанцы ответили точными бросками Дмитрия Яшкина (17-я, 41-я), Дмитрия Юдина (26-я, 43-я) и Дмитрия Кателевского (55-я).

7 ноября команды вновь сыграют между собой, но уже в Астане.

На данный момент "Ак Барс", набрав 36 очков, занимает второе место в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс" (23) по-прежнему находится на предпоследней, 11-й строчке.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс

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