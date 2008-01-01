"Барыс" в третий раз в сезоне обыграл "Куньлунь". Победную шайбу забросил Диц

Казахстанский "Барыс" одержал волевую победу над китайским "Куньлунь Ред Стар" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей на арене "Мытыщи", завершилось вничью - 1:1. Первыми счет в матче открыли хозяева - на 17-й минуте игры отличился Хантер Шинкарук. Причем голевую на него отдал нападающий "Барыса" Кертис Волк, неудачно сыгравший у своих ворот.

"Барыс" сумел отыграться только в заключительном периоде. Шайбу забросил Самат Данияр (51-я), для которого она стала дебютной.

В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались гости. Победную шайбу забросил капитан "Барыса" Даррен Диц, вернувшийся в строй после травмы.

Таким образом, "Барыс" в третий раз в сезоне обыграл "Куньлунь". Две предыдущие встречи команд в Нур-Султане остались за хозяевами - 3:2 и 2:1.

Команда Юрия Михайлиса c 37 очками после 33 игр занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Куньлунь" (23 очка в 36 матчах) идет на предпоследней, 11-й строчке на "Востоке".