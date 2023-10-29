"Барыс" - "Торпедо": прямая трансляция матча КХЛ

Сегодня, 29 октября, астанинский "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит "Торпедо" из Нижнего Новгорода, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Торпедо" идет на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 21 балл после 24 игр.

Казахстанский клуб проиграл последние две игры в КХЛ - минскому "Динамо" (1:2 ОТ) и екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:5).

На данный момент в лазарете астанчан находятся Алекс Грант, Самат Данияр и Роман Старченко.