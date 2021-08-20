"Барыс" - то, что надо!". В Беларуси нашли плюсы в играх с казахстанским клубом

В Беларуси считают, что "Барыс" - самый оптимальный вариант для проведения спаррингов с национальной сборной. По крайней мере, такого мнения придерживается Sputnik.by.

"Барыс" - то, что надо!

Прежде всего, хвала боссам белорусской федерации, которые сумели организовать в Минске спарринги с "Барысом" (второй состоится в субботу).

Действительно, если представитель Казахстана в Континентальной хоккейной лиге войдет в образ болельщика и некогда лидера-вокалиста группы "Браво" Валерия Сюткина, то подопечные наставника Юрия Михайлиса могут лирическим хором исполнить для белорусских оппонентов песню со знаменитым рефреном: "Я то, что надо!"

"Барыс" - великолепный выбор для тренировочного матча. Опытная, амбициозная команда, для которой второй раунд Кубка Гагарина - давно покоренная и освоенная высота.

Прекрасные ассимилированные иностранцы вкупе с сильными легионерами и местными игроками. Тренерский штаб "барсов" - специалисты, работающие и с национальной сборной Казахстана, которая, как должны помнить болельщики, едва не вышла в плей-офф ЧМ-2021.

Между прочим, она бы и вышла, но ее, согласно моему упрямому оценочному суждению, сглазил своими преждевременными комплиментами Михаил Захаров. Но в любом случае "Барыс" - прекрасная "кошка", на которой весьма целесообразно потренироваться перед отбытием в Братиславу в начале следующей недели.

На мой взгляд, "барсы" будут сильнее поляков и австрийцев - наших первых соперников в квалификационном турнире. Да и сравнение со словаками они выдержат. Особенно если учитывать, что команда Михайлиса решает нынче свои важнейшие проблемы подготовки к сезону, и ни о какой игре в поддавки речь не идет по определению.

Тем слаще было ощутить сладость победы над "Барысом". Белорусская сборная с первого матча Мистера стала дружиной, которую уместно назвать вудкрофтсткой. Энергичный, быстрый, силовой хоккей, нацеленный на атаку. Очень узнаваемо и подчас радостно эффективно. Никакого сравнения с тем, что было два месяца назад на чемпионате мира "в одной соседней стране", - говорится в тексте.

Напомним, что основное время встречи завершилось со счетом 2:1 в пользу сборной Беларуси. Далее команды провели 20-минутный, так называемый комбинированный овертайм, в котором были опробованы разные составы - пять на пять, четыре на четыре, игра в большинстве и меньшинстве. Еще состоялась серия буллитов.

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