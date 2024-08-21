"Барыс" сыграл в матче-триллере с избиением и 7 голами

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 21:04
©ХК "Барыс"

"Барыс" сыграл первый матч на Кубке Блинова в Омске, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом матче астанчане, являющиеся действующими победителями турнира встречались с хозяевами льда "Авангардом".

По итогам двух периодов "Авангард" обеспечил себе комфортное преимущество. На 11-й минуте отличился Коул Кесселс, в дебюте второго периода экс-игрок "Барыса" и сборной Казахстана Даррен Диц удвоил преимущество омского клуба, а на 26-й минуте Александр Филатьев забросил третью шайбу в ворота "Барыса".

Астанчане на 37-й минуте размочили счет усилиями Коннора Смита. Всеволод Логвин под конец периода забросил вторую шайбу, а на 44-й минуте Уэйд Элиссон сравнял счет - 3:3.

В овертайме победу "Авангарду" принес Касселс, отличившийся на 64-й минуте.

Отметим, что в третьем периоде матча новичок "Барыса" канадец Натан Болье сошелся в рукопашной с Марком Вербой и одержал победу.


Расписание остальных матчей "Барыса" в Омске:

22 августа "Барыс" - "Сибирь" в 14:00;

24 августа "Трактор" - "Барыс" в 14:00;

25 августа "Барыс" - "Локомотив" в 11:00.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард Хоккей

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