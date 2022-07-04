"Барыс" стал основным вариантом для "жалкого труса"

Российский нападающий Сергей Шумаков может перейти в "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Держи передачу", который ведет журналист Алексей Шевченко.

"Основной вариант для Сергей Шумакова - "Барыс". Вот это новость, конечно", - написал журналист.

В прошедшем сезоне Шумаков сыграл 38 матчей за "Автомобилист", набрав 25 очков (10+15).

Напомним, что в марте 2018 года после серии плей-офф КХЛ тогдашний капитан "Барыса" Брэндон Боченски назвал Шумакова "жалким трусом", заподозрив в симуляции. Позднее американский форвард с гражданством Казахстана заявил, что после такого инцидента в НХЛ карьера россиянина была бы завершена.

В январе 2020 года Шумакова потроллили фанаты и пресс-служба "Барыса". Сам игрок признавался, что ему приходится блокировать в соцсетях болельщиков из Казахстана.

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