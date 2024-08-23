"Барыс" стал грозной силой? Подписаны два топ-хоккеиста

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Сегодня 16:56
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"Барыс" объявил о заключении контрактов с нападающим Антоном Бурдасовым и защитником Виктором Антипиным. Односторонние соглашения рассчитаны на один сезон, передают Vesti.kz.

Бурдасов в разное время выступал за различные команды КХЛ, такие как ЦСКА, "Салават Юлаев" и СКА, в составе которого он выигрывал Кубок Гагарина. Последние два года Антон был одним из лидеров "Трактора". В минувшем сезоне за 56 матчей регулярного чемпионата габаритный нападающий заработал 36 (19+17) баллов. В 14 встречах плей-офф на счету хоккеиста 8 (4+4) очков.

За плечами опытнейшего Антипина более 700 матчей в Континентальной хоккейной лиге, победа в Кубке Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга", серебряная и две бронзовых медали на чемпионате мира в элитном дивизионе. В сезоне 2017/18 Виктор сыграл 47 матчей в составе "Баффало" в НХЛ (0+10). В прошедшем сезоне защитник выступал за "Трактор". На его счету 17 (4+13) баллов в 55 встречах регулярного чемпионата КХЛ и 3 (1+2) балла в 14 играх Кубка Гагарина.

Напомним, "Барыс" стартует в новом сезоне КХЛ 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".


Метки:
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