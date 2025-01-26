Барыс спасся за 26 секунд и вырвал победу в КХЛ

Столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на своем льду новосибирскую "Сибирь", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Астанчане на десятой минуте открыли счет благодаря шайбе Виктора Антипина. Гостям практически сразу, удалось склонить чашу весов в свою сторону. Шайбы на счету Владимира Бутузова (11 минута) и Павла Гоголева (13).

На 17-й минуте Никита Сетдиков сделал счет 2:2.

Во втором периоде гости вновь вышли вперед. На 34 минуте отличился Егор Аланов.

"Барысу" за 26 секунд до финальной сирены удалось уйти от поражения и перевести игру в овертайм. Шайба на счету Сетдикова.

А, в дополнительное время Сетдиков (62) оформил хет-трик и принес победу хозяевам.

Отметим, что "Барыс" выиграл первый матч после 12 поражений кряду. Последний раз столиные побеждали 17 декабря, одолев на выезде московское "Динамо" (2:0).

Следующий матч "Барыс" проведет 31 января на выезде против омского "Авангарда".