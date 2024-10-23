"Барыс" совершил сенсацию в КХЛ и одержал вторую победу подряд

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал сенсационную победу над одним из лидеров турнира - обыграл "Сибирь" и выиграл второй матч подряд, сообщают Vesti.kz.

Матч турнира в Новосибирске завершился со счетом 3:1 в пользу команды Галыма Мамбеталиева. Гости открыли счет на седьмой минуте встречи во время розыгрыша численного большинства: пушечным броском отметился Адиль Бекетаева.

Тут нужно заметить, что именно "Сибирь" лидирует в турнире по розыгрышу численного преимущества (34,1 процента), а "Барыс" - один из аутсайдеров по нейтрализации (76,4 процента).

Проще говоря, "Сибирь" реализует каждое третье большинство, а "Барыс" - три из четырех. На 30-й минуте статистика подтвердилась: Максим Карпов сравнял счет в матче - 1:1. Новосибирцы разыгрывали третье большинство в матче.

Решающим в матче стал третий период, где успешнее сыграл "Барыс". Сначала Антон Бурдасов (47 минута) вывел команду из Астаны вперед, а за девять секунд до финальной сирены Иван Николишин отличился точным броском по пустым воротам.

Добавим, что "Барыс" при Мамбеталиева выиграл второй матч подряд. Ранее астанчане нанесли на выезде поражение минскому "Динамо".

Астанчане набрали 11 очков и занимают 12 место в Восточной конференции. У "Сибири" 19 баллов и четвертая строчка. 29 октября "Барыс" начнет домашнюю серию встречей с китайским "Куньлунем".