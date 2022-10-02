"Барыс" совершил камбэк и одержал победу над "Сочи" в матче КХЛ

ХК "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 2 октября, подопечные Андрея Скабелки принимали в Астане ХК "Сочи" и выиграли в овертайме со счетом 5:4.

Уже в первом периоде "Барыс" пропустил две шайбы - на пятой минуте счет открыл Никита Зоркин, а на 16-й ворота хозяев распечатал Никита Пивцакин.

Во втором периоде хоккеисты "Барыса" совершили мощный камбэк, сумев не только отыграться, но и выйти вперед. Уже на 22-й минуте большинство реализовал Антон Сагадеев. Затем на 26-й сравнял Джереми Бракко. А на на 30-й команду вывел вперед Энтони Луис. Но безалаберность в защите не позволила хозяевам долго наслаждаться преимуществом. Не прошло и минуты, как Никита Попугаев сделал на табло 3:3. А в концовке периода он оформил дубль, и вновь "Сочи" ушел на перерыв, имея преимущество.

В третьем периоде на 46-й минуте Линден Вей набрал свое второе очко в матче. Его усилиями "Барыс" снова сравнял и счет 4:4 продержался на табло до окончания основного времени.

В итоге игра перешла в овертайм, на второй минуте которого казахстанский клуб забросил победную шайбу.

Следующий матч "Барыс" проведет 4 октября в Астане против "Нефтехимика".