"Барыс" сотворил сенсацию в матче КХЛ

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"Барыс" сыграл с "Автомобилистом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей, передают Vesti.kz.

В основное время астанчане дважды вели в счете, но хозяевам льда в обоих случаях удалось отыграться.

У "Барыса" шайбы забросили Михаил Рахманов (10-я минута) и Максим Мусоров (36-я). У "Автомобилиста" отличились Андрей Обидин (14-я) и Анатолий Голышев (43-я).

В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего, а серию буллитов лучше исполнили астанчане - 2:0.

Этим выигрышем казахстанский клуб прервал серию поражений из четырех матчей против магнитогорского "Металлурга" (2:3), нижегородского "Торпедо" (1:2), минского "Динамо" (1:2 ОТ) и екатеринбургского "Автомобилиста" (2:5).

Следующую игру команда Галыма Мамбеталиева проведет на выезде 4 ноября с казанским "Ак Барсом".

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