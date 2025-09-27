"Барыс" сотворил двойной камбэк в матче с 10 шайбами

Столичный "Барыс" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча на льду "Барыс Арены" завершилась со счетом 6:4 в пользу астанчан.

Команда Михаила Кравца испытала проблемы, пропустив две шайбы в первом периоде: в течение шестой минуты Роман Калиниченко и Скотт Уилсон обеспечили преимущество "Сибири" (2:0).

На девятой минуте Симон Симонов размочил счет для "Барыса". В дебюте второго периода Дмитрий Бреус (23 минута) сравнял счет (2:2).

Впрочем, почти сразу Никита Сошников вывел гостей вперед, а на 28-й минуте Владислав Кара забросил четвертую шайбу в ворота "Барыса".

Впрочем, в середине второго периода Джейк Масси (31) оформил третье взятие ворот новосибирцев, а на 38 минуте Симонов сделал счет 4:4.

Победу хозяева добыли в заключительном периоде: на 49-й минуте Иэн Маккошен впервые в этом мачте вывел "Барыс" вперед. За 16 секунд до финальной сирены Мэйсон Морелли поразил пустые ворота "Сибири" и установил окончательный результат.

В следующем матче, который состоится 29 сентября "Барыс" примет "Адмирал".