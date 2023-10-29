"Барыс" сообщил плохую новость

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 12:17
©hcbarys.kz

Сегодня, 29 октября, астанинский "Барыс" сыграет с нижегородским "Торпедо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в "Астане" и начнется в 17:00 по местному времени.

Хозяевам льда не поможет один из лидеров команды Райли Барбер.

"С большой долей вероятности встречу из-за повреждения пропустит лучший бомбардир команды Райли Барбер (10+13)", - говорится на сайте казахстанского клуба.

В лазарете астанчан по-прежнему находятся Алекс Грант, Самат Данияр и Роман Старченко.

"Торпедо" идет на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 21 балл после 24 игр.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:17
КХЛ
"Барыс" сообщил плохую новость
Сегодня , 11:21
КХЛ
Оценены шансы "Барыса" в матче с четвертой командой КХЛ
Сегодня , 08:20
КХЛ
"Барыс" - "Торпедо": прямая трансляция матча КХЛ
Вчера , 17:30
КХЛ
Хоккеист сборной Казахстана сменит клуб в КХЛ
27 октября, 23:30
КХЛ
В минском "Динамо" восхитились игрой вратаря "Барыса"
27 октября, 22:49
КХЛ
Мамбеталиев нашел позитив в поражении "Барыса" в КХЛ
27 октября, 21:58
КХЛ
"Барыс" не справился с минским "Динамо" в КХЛ
27 октября, 19:03
КХЛ
"Барыс" назвал состав на матч с "Динамо" в КХЛ
27 октября, 07:57
КХЛ
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Динамо" (Минск)
26 октября, 22:09
КХЛ
У обидчика "Барыса" прервалась 9-матчевая победная серия в КХЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»