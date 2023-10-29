"Барыс" сообщил плохую новость

Сегодня, 29 октября, астанинский "Барыс" сыграет с нижегородским "Торпедо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в "Астане" и начнется в 17:00 по местному времени.

Хозяевам льда не поможет один из лидеров команды Райли Барбер.

"С большой долей вероятности встречу из-за повреждения пропустит лучший бомбардир команды Райли Барбер (10+13)", - говорится на сайте казахстанского клуба.

В лазарете астанчан по-прежнему находятся Алекс Грант, Самат Данияр и Роман Старченко.

"Торпедо" идет на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 21 балл после 24 игр.