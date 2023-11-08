"Барыс" сообщил о переходе российского форварда

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Сегодня 19:25
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Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о подписании контракта с Даниилом Апальковым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

Двустороннее соглашение будет действительно до окончания текущего сезона, то есть до 30 апреля 2024 года.

Большую часть своей карьеры нападающий провел в ярославском "Локомотиве", также выступал за московское "Динамо" и "Сочи". В целом Даниил сыграл в КХЛ 516 матчей, за которые записал в свой актив 200 (85+115) очков. Текущий сезон Апальков начинал в "Сарыарке". За 16 игр в чемпионате Казахстана он набрал 22 (11+11) балла.

"Апальков хоть и пропустил сезон, но не растерял свое мастерство. Всё в порядке у него и с характером. Даниил прилично проявил себя в чемпионате Казахстана, и мы решили просмотреть его в системе нашего клуба", - прокомментировал переход Апалькова генеральный менеджер Олег Болякин

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