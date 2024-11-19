"Барыс" снимется с КХЛ? Президент лиги сделал заявление

Президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов дал интервью "Матч ТВ", в котором рассказал об отношении "Барыса" к турниру, передает Vesti.kz.

КХЛ была образована в 2008 году: в лигу сразу же вступил "Барыс".

"Мы на связи с руководством клуба. По ходу сезона кардинально поменялись видение и стратегия развития клуба, "Барыс" переориентировался на привлечение местных игроков. Все видели, со сколькими иностранцами были расторгнуты контракты. Клуб сделал это не летом или в межсезонье, а во время регулярного чемпионата, когда не увидел того результата, на который рассчитывал. "Барыс" стал участником чемпионата КХЛ 3×3. И в сторону КХЛ клуб смотрит с позитивом, они понимают, что здесь развиваться местным хоккеистам с привлечением иностранцев полезнее и для страны, и для сборной. На данный момент у них все идет по плану", - отметил Морозов.

Сейчас "Барыс" занимает предпоследнее, 11-е место в таблице "Востока", имея в активе 19 очков после 26 игр.

Впереди у клуба 3-матчевая домашняя серия с магнитогорским "Металлургом" (20 ноября), хабаровским "Амуром" (22 ноября) и омским "Авангардом" (24 ноября).