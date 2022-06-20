"Барыс" сменил эмблему?

©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 14:47

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте опубликовала таблицу переходов игроков, в которой представила казахстанский "Барыс" с новым логотипом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом клуб официально не объявлял о ребрендинге.

Как видно ниже, на эмблеме появилось название столицы Казахстана.

Нынешний логотип астанчан не менялся с момента основания клуба в 1999 году.

Напомним, в сезон-2022/23 "Барыс" вступит с новым главным тренером Андреем Скабелкой, который на этом посту сменил Юрия Михайлиса.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

Хоккей КХЛ
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Вчера 14:47
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