"Барыс" сменил эмблему?

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте опубликовала таблицу переходов игроков, в которой представила казахстанский "Барыс" с новым логотипом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом клуб официально не объявлял о ребрендинге.

Как видно ниже, на эмблеме появилось название столицы Казахстана.

Нынешний логотип астанчан не менялся с момента основания клуба в 1999 году.

Напомним, в сезон-2022/23 "Барыс" вступит с новым главным тренером Андреем Скабелкой, который на этом посту сменил Юрия Михайлиса.