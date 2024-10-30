"Барыс" сделал заявление о вратаре сборной Казахстана

"Барыс" объявил о подписании контракта с вратарем сборной Казахстана Андреем Шутовым, сообщают Vesti.kz.

Одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

26-летний голкипер провел почти четыре года в системе "Барыса", а в прошлом сезоне КХЛ сыграл 39 матчей, в которых одержал 10 побед с коэффициентом надежности 2,74 и 91,5 процента отраженных бросков.

Всего за его карьеру в КХЛ числится 45 матчей и 11 побед.

Этим летом Шутов перешел в братиславский "Слован", где уже успел выйти на лед в 15 матчах с начала сезона.



