"Барыс" сделал заявление о долгах перед игроками

Казахстанский клуб "Барыс" выступил с заявлением по задолженностям по заработной плате, сообщает официальный сайт.

Ранее стало известно, что в команде есть задержки по выплатам в несколько месяцев - за это могли наказать клуб.

"Хоккейный клуб "Барыс" сообщает, что задержки по заработной плате игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды связаны с оптимизационными работами, проводимыми в системе профессиональных Клубов (ранее находившихся в управлении ПСК "Астана").

Задолженность по заработной плате будет выплачена в полном объеме в срок до 15 апреля 2022 года", - сообщила пресс-служба.

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