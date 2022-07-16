"Барыс" рискует, или кого выписали казахстанцы из США

Ресурс "Спорт-Экспресс" разобрал переход американского форварда Энтони Луиса в "Барыс", подобрав ему позицию в казахстанской команде, передает корреспондент Vesti.kz.

27-летний нападающий подписал годовой контракт, а российское издание охарактеризовало новичка.

"В "Барысе" сами осознали, что с нынешним составом не справится ни Андрей Скабелка, ни любой другой тренер. Новичком клуба стал Энтони Луис, выступавший в прошлом сезоне за "Техас". Хоккеисту 27 лет, в 2013 году он был задрафтован в шестом раунде "Чикаго", но так и не добрался до НХЛ. Хотя в системе "ястребов" Луис выступал в смутные времена, когда первая команда не выходила в плей-офф, а в таких ситуациях руководство проверяет всех, кто есть в системе. Энтони показывал неплохую статистику в "Рокфорде", но все равно не получил ни единого шанса. В системе "Чикаго" он провел два полноценных сезона, зарабатывая по 70 тысяч в год (правда, оба раза ему платили бонус в 92 тысячи), а потом был отпущен на вольные хлеба. Обмен в "Шарлотт", затем переезд в Техас на контракт с клубом АХЛ.

В прошлом сезоне новичок "Барыса" провел лучший сезон в карьере. Набрал 55 очков, забросив 24 шайбы, помог своему клубу забраться в плей-офф, где команда задержалась лишь на два матча. Несмотря на то, что после открытия трансферного окна многие лидеры американской лиги получили контракты в АХЛ, на Луиса спроса не было, и он с чистой душой отправился в нашу лигу. По видео трудно сказать, что это за хоккеист. Невысокий форвард (его рост всего 173 сантиметра), с броском. Очень легкий и очень активный. Использовать его где-то кроме первого или второго звена бессмысленно. Может выступать в центре, но чаще всего полезен с краю. "Барыс" рискует, но и особого выбора у команды нет. Надо же как-то укрепляться".

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