"Барыс" проиграл второй матч "Ак Барсу" в КХЛ

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Сегодня 21:50 Комментарии 1
©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" уступил казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. После безголевого первого периода "Ак Барс" дважды отличился во втором. Шайбы на счету Ильи Сафонова (33-я минута) и Дмитрия Кагарлицкого (37). Окончательный счет был установлен в концовке третьего периода, когда на 60-й минуте отличился Евгений Свечников.

Отметим, что 4 ноября команды встречались в Казани: "Барыс" вел 3:0, но в итоге уступил - 3:5. Таким образом, казахстанский клуб потерпел пятое поражение в последних шести играх.

Следующий матч "Барыс" проведет 10 ноября на своем льду против "Куньлуня".

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс
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