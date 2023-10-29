"Барыс" проиграл третий матч подряд в КХЛ

"Барыс" уступил "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 16-й минуте Владислав Фирстов вывел "Торпедо" вперед.

На 27-й минуте Егор Виноградов удвоил преимущество гостей. Единственную шайбу "Барыс" забросил на 44-й минуте. Автором гола стал Батырлан Муратов.

Отметим, что в следующем матче "Барыс" сыграет на выезде с магнитогорским "Металлургом". Матч пройдет 31 октября.

Для астанчан это третье поражение подряд. Ранее "Барыс" проиграл минскому "Динамо" (1:2 ОТ) и екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:5).