"Барыс" проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил на своем льду "Ладе", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:0 в пользу тольяттинцев.

Шайбы на счету Никиты Попугаева (11 минута), Андрея Алтыбармакяна (31) и Троя Джозефса (39).

У "Барыса" после этого матча серия из четырех поражений подряд. Астанчане ранее уступили в играх с казанским "Ак Барсом" (0:1 Б), уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:5) и челябинским "Трактором" (1:5).

В следующей встрече "Барыс" 16 января примет в Астане "Салават Юлаев".