"Барыс" проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

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Вчера 21:48 Комментарии 2
©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил на своем льду "Ладе", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:0 в пользу тольяттинцев.

Шайбы на счету Никиты Попугаева (11 минута), Андрея Алтыбармакяна (31) и Троя Джозефса (39).

У "Барыса" после этого матча серия из четырех поражений подряд. Астанчане ранее уступили в играх с казанским "Ак Барсом" (0:1 Б), уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:5) и челябинским "Трактором" (1:5).

В следующей встрече "Барыс" 16 января примет в Астане "Салават Юлаев".

Метки:
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