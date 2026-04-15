"Барыс" продлил контракт с форвардом после лучшего сезона в КХЛ

"Барыс" продлил сотрудничество с казахстанским нападающим Динмухамедом Кайыржаном, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы астанинского клуба, одностороннее соглашение рассчитано на два сезона до 31 мая 2028 года.

Сезон-2025/26 стал лучшим для форварда в КХЛ. Кайыржан провёл 67 матчей и набрал 22 (8+14) балла, став при этом лучшим бомбардиром среди казахстанских игроков "Барыса". В его активе также 46 заблокированных бросков и 60 силовых приёмов при среднем времени на льду в 15 с половиной минут.

Леонид Метальников, генеральный менеджер "Барыса":

"Мы решили не дожидаться срока квалификационных предложений. Динмухамед выдал лучший сезон в карьере, и в течение следующих двух лет контракта мы ждём от него ещё большего прогресса - как в результативности, так и в надёжности при игре в обороне. В ряде матчей он наглядно показал, что способен вести команду за собой за счёт своей энергии, скорости и высокой самоотдачи".

Ранее "Барыс" объявил о продлении контракта с главным тренером Михаилом Кравцом и решил судьбу казахстанского нападающего Кирилла Панюкова.

В нынешнем сезоне астанчане заняли предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.