"Барыс" принял решение по вратарю сборной Казахстана

В "Барысе" решили судьбу вратаря сборной Казахстана по хоккею Никиты Бояркина, передают Vesti.kz.

Астанинский клуб объявил о продлении контракта с ним до 31 мая 2028 года.



Бояркин является воспитанником карагандинской ОСДЮШОР по хоккею с шайбой. В составе юношей начал выступать на уровне первенства России по региону Сибирь - Дальний Восток.

В 2014 году на молодого вратаря обратил внимание "Беркут", в составе которого Бояркин дебютировал на профессиональном уровне в чемпионате Казахстана. В 2016-м голкипер подписал контракт с "Темиртау", созданным на базе двух команд - "Беркут" и "Арыстан". Начиная с 2017 года стал привлекаться к играм в составе "Сарыарки" на уровне чемпионата ВХЛ.

Летом 2021 года, "Барыс", по средствам обмена, подписал контракт с Бояркиным.