"Барыс" прибыл на матч КХЛ за 2,5 часа до начала и одержал победу

ХК "Барыс" одержал гостевую победу над магнитогорским "Металлургом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Из-за плохих погодных условий казахстанская команда смогла прилететь на матч только за 2,5 часа до его начала, но, несмотря на трудности, выиграла в овертайме со счетом 4:3.

Место в воротах занял Андрей Шутов, для которого эта игра стала дебютной в КХЛ.

Хоккеисты "Барыса" забили быстрый гол. Уже на восьмой минуте отличился Алихан Асетов, которому ассистировали Линден Вей и Джо Морроу. Но на 13-й минуте Никита Коростелев сравнял.

В середине второго периода казахстанский клуб снова вышел вперед. На этот раз с передачи Кертиса Волка и Никиты Михайлиса отличился Якоб Лилья. На 36-й Брендэн Лайпсик снова вернул ничью на табло. Но уже на 37-й Антон Сагадеев реализовал точный пас от Самата Данияра и Томаша Юрчо.

Удержать преимущество до конца основного времени хоккеисты "Барыса" не смогли. На 48-й минуте Вей заработал удаление, которым воспользовался Линус Хультстрем, сделав 3:3. Игра перешла в овертайм, где Вей исправил свою ошибку, забросив победную шайбу.

Теперь "Барысу" предстоит провести еще пять матчей на выезде. Клуб располагается на восьмом месте Восточной конференции, набрав 48 очков в 47 встречах.