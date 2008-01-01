"Барыс" представил видео крутых сейвов Ортио в победном матче с "Авангардом"

Финский вратарь пропустил только одну шайбу.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 18:58
"Барыс" на своей странице в Instagram опубликовал видео спасений своего вратаря Йони Ортио в гостевом матче с "Авангардом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Балашихе, где финский голкипер пропустил только одну шайбу, чем помог казахстанскому клубу выиграть со счетом 3:1.

После этой игры "Авангард", имея в активе 51 балл, остался на втором месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" закрепился на восьмой позиции, набрав 41 очко.

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду с "Амуром" 26 декабря.
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Авангард Ортио Йони
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 18:58
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