"Барыс" представил видео крутых сейвов Ортио в победном матче с "Авангардом"

"Барыс"
на своей странице в Instagram
опубликовал видео спасений своего вратаря Йони Ортио
в гостевом матче с "Авангардом"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Балашихе, где финский голкипер пропустил только одну шайбу, чем помог казахстанскому клубу выиграть
со счетом 3:1.
После этой игры "Авангард", имея в активе 51 балл, остался на втором месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" закрепился на восьмой позиции, набрав 41 очко.
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду с "Амуром" 26 декабря.