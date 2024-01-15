"Барыс" представил состав на матч КХЛ

Столичный "Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Состав на матч:

Камара – Апальков – Червени, Скленичка (А) – Грант (С);

Савицкий (А) – Шестаков – Оберг, Хенкель – Ножье;

Омирбеков – Шайхмедденов – Рымарев, Шалапов – Данияр;

Оспанов – Гурков – Логвин, Бекетаев – Нургалиев.

Вратари: Шутов (Кудимов).

Тольяттинцы занимают шестое место в таблице "Востока", набрав 61 балл в 52 играх. Астанчане находятся на последней, 12-й строчке в этой конференции, имея в своем активе 40 очков после 49 матчей.