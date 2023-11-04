"Барыс" позволил "Ак Барсу" сделать камбэк с 0-3: реакция Мамбеталиева

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от "Ак Барса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда, хотя по ходу игры астанчане вели 3:0.

- Начали неплохо, забили три гола, где-то не доглядели в защите, пропустили. В первом периоде не надо было пропускать. Предупреждали ребят, но чего-то не хватило. Концентрации в обороне. Сыграли, в принципе, неплохо. Не могу никого упрекнуть, были моменты, когда можно было забивать больше. Когда не забиваешь ты, забивают тебе. Как обычно, - приводит его слова Шайба.kz.

- Причины поражения больше в психологическом плане?

- Нет, ребята настраивались на игру неплохо эмоционально, да и физически. Повторюсь, бывают такие смены, что кто-то из игроков потерялся, от этого идет ошибка и голы.

- Насколько в такие моменты не хватает лидеров - Романа Старченко, Райли Барбера?

- Скорее всего, когда есть ярко выраженные лидеры, более уверенно играют молодые ребята. Они начинают играть более концентрированно, меньше ошибаются.

- Почему решили на скамейке оставить Эдди Паскуале, а дали возможность сыграть Андрею Шутову?

- Он до этого две игры отыграл. Мы стараемся не перегружать ребят, поэтому сегодня Андрей Шутов защищал ворота.

- Как оцените его игру?

- Нормально он играл. Где-то нам не повезло, где-то рикошет был от нашей клюшки.

Отметим, что 7 ноября команды вновь сыграют между собой, но уже в Астане.