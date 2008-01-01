"Барыс" в последнем гостевом матче в 2020 году обыграл вторую команду "Востока"

ХК "Барыс" одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды.

Роман Старченко поразил ворота хозяев уже на второй минуте, реализовав передачу Никиты Михайлиса в большинстве.

Хоккеисты "Авангарда" сравняли уже к середине первого периода, тоже воспользовавшись численным преимуществом своей команды. Шайбу забросил Кирилл Семенов, которому ассистировали Максим Чудинов и Алексей Береглазов.

Ничья 1:1 продержалась до конца второго тайма, где на последних секундах Фил Варон выдал точную передачу на Якоба Лилью. И снова гол был забит в большинстве.

До концовки третьего периода "Барыс" вел 2:1, а у "Авангарда" были шансы сравнять. Но на 19-й минуте Варон набрал второе очко в матче, забросив омичам третью шайбу и установив окончательный счет. Подробнее со статистикой можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что это был последний гостевой матч "Барыса" в 2020 году. Следующую встречу команда Юрия Михайлиса проведет в Нур-Султане в субботу, 26 декабря, против хабаровского "Амура".

После победы в Балашихе "Барыс" остался на восьмом месте Восточной конференции, но сравнялся с идущим седьмым "Торпедо" по набранным очкам, имея при этом три игры в запасе. "Авангард" по-прежнему на второй позиции.