"Барыс" в последнем гостевом матче в 2020 году обыграл вторую команду "Востока"

Победная серия команды Юрия Михайлиса составляет четыре встречи.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 22:22
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Авангард - Барыс 1:3

Голы: Старченко, 1 (0:1) ; Семенов, 7 (1:1) ; Лилья, 39 (1:2) ; Варон, 57 (1:3)

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ХК "Барыс" одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды.

Роман Старченко поразил ворота хозяев уже на второй минуте, реализовав передачу Никиты Михайлиса в большинстве.

Хоккеисты "Авангарда" сравняли уже к середине первого периода, тоже воспользовавшись численным преимуществом своей команды. Шайбу забросил Кирилл Семенов, которому ассистировали Максим Чудинов и Алексей Береглазов.

Ничья 1:1 продержалась до конца второго тайма, где на последних секундах Фил Варон выдал точную передачу на Якоба Лилью. И снова гол был забит в большинстве. 

До концовки третьего периода "Барыс" вел 2:1, а у "Авангарда" были шансы сравнять. Но на 19-й минуте Варон набрал второе очко в матче, забросив омичам третью шайбу и установив окончательный счет. Подробнее со статистикой можно ознакомиться по этой ссылке

Отметим, что это был последний гостевой матч "Барыса" в 2020 году. Следующую встречу команда Юрия Михайлиса проведет в Нур-Султане в субботу, 26 декабря, против хабаровского "Амура".

После победы в Балашихе "Барыс" остался на восьмом месте Восточной конференции, но сравнялся с идущим седьмым "Торпедо" по набранным очкам, имея при этом три игры в запасе. "Авангард" по-прежнему на второй позиции.

Метки:
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