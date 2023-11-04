"Барыс" поменял вратаря на матч с "Ак Барсом" в КХЛ

Сегодня, 4 ноября, астанинский "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит казанский "Ак Барс", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Казани и начнется в 20:00 по казахстанскому времени.

Исполняющий обязанности главного тренера астанчан Галым Мамбеталиев решил доверить место в воротах казахстанцу Андрею Шутову, тогда как в последних двух играх на лед выходил канадский голкипер Эдвард Паскуале.

"Барыс" сыграет в таком составе:

"Ак Барс" занимает третье место в таблице "Востока", набрав 34 очка в 25 матчах. "Барыс" в этой конференции находится на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 23 очка после 27 игр.