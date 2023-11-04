"Барыс" поменял вратаря на матч с "Ак Барсом" в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 19:31
©instagram.com/barys_official

Сегодня, 4 ноября, астанинский "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит казанский "Ак Барс", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Казани и начнется в 20:00 по казахстанскому времени.

Исполняющий обязанности главного тренера астанчан Галым Мамбеталиев решил доверить место в воротах  казахстанцу Андрею Шутову, тогда как в последних двух играх на лед выходил канадский голкипер Эдвард Паскуале.

"Барыс" сыграет в таком составе:

"Ак Барс" занимает третье место в таблице "Востока", набрав 34 очка в 25 матчах. "Барыс" в этой конференции находится на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 23 очка после 27 игр.

Метки:
Ак Барс КХЛ Барыс в КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:31
КХЛ
"Барыс" поменял вратаря на матч с "Ак Барсом" в КХЛ
Сегодня , 13:31
КХЛ
Бывший тренер сборной России высказался о переходе Михайлиса в "Металлург"
Сегодня , 10:30
КХЛ
Прямая трансляция матча КХЛ "Ак Барс" - "Барыс"
Вчера , 23:29
КХЛ
Назван победитель матча КХЛ "Ак Барс" - "Барыс"
Вчера , 17:26
КХЛ
Журналист объяснился за несбывшийся прогноз на матч "Барыса"
Вчера , 12:41
КХЛ
КХЛ призвала использовать защиту шеи и горла после трагической смерти хоккеиста
Вчера , 07:20
КХЛ
Видео сенсационной победы "Барыса" в матче КХЛ
2 ноября, 23:30
КХЛ
Мамбеталиев оценил шансы "Барыса" на выход в плей-офф после сенсации в КХЛ
2 ноября, 23:05
КХЛ
КХЛ отреагировала на сенсацию "Барыса"
2 ноября, 22:24
КХЛ
"Барыс" сотворил сенсацию в матче КХЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»