"Барыс" получил усиление перед матчем КХЛ

Сегодня, 15 января, казахстанский "Барыс" сыграет с тольяттинской "Ладой" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени.

По информации пресс-службы столичного клуба, у хозяев льда есть травмированные игроки, при этом в состав должен вернуться лучший снайпер команды Понтус Оберг.

"С большой долей вероятности Андрей Шутов займет место в воротах "Барыса" в игре с "Ладой". Эдвард Паскуале переведен в список травмированных. Также в лазарете находятся Роман Старченко, Батырлан Муратов и Алихан Асетов. Должен вернуться в состав лучший бомбардир команды Понтус Оберг (15+15), который уже провел несколько тренировок в общей группе", - говорится в сообщении клуба.

Перед этой игрой "Лада" занимает шестое место в таблице "Востока", набрав 61 балл в 52 матчах. "Барыс" в этой конференции располагается на последней, 12-й строчке, имея в своем активе 40 очков после 49 матчей.