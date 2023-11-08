"Барыс" получил обидный статус после поражения в КХЛ

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Сегодня 11:04
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Российский журналист из "Спорт-Экспресса" Артур Хайруллин поделился своими мыслями после поражения "Барыса" от "Ак Барса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.

"Пожалуй, "Барыс" сейчас - слабейшая команда в КХЛ. Стоило ли увольнять Скабелку? Возможно. Но вы сначала разберитесь, почему уехали Петухов, Шевченко, Сагадеев и остальные. Местной прослойки не хватает", - написал он в своем телеграм-канале.

После этой неудачи казахстанский клуб с 23 очками продолжает находиться на предпоследнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции.

Следующую игру "Барыс" проведет дома с пекинским "Куньлунем" 10 ноября.

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КХЛ Барыс в КХЛ Ак Барс

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