"Барыс" показал победную раздевалку после матча с "Автомобилистом"

©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 23:55

ХК "Барыс" показал видео из своей раздевалки после победы над екатеринбургским "Автомобилистом", который является конкурентом за место в плей-офф Восточной конференции, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса выиграли со счетом 3:2 по буллитам. Он отметил в раздевалке настрой хоккеистов.

"Хорошая командная работа. Сегодня все здорово играли. Всех с победой, молодцы! Все отдавались игре. Уже с утра был виден ваш настрой. Все понимали важность этой игры. Очень здорово сегодня сыграли и в обороне, и в атаке", - сказал Михайлис. 

Следующий матч "Барыс" проведет на своей арене 29 декабря против "Салавата Юлаева".

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Метки:
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Вчера 23:55
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