"Барыс" подписал контракт с одним из героев чемпионата мира

"Барыс" объявил о заключении пробного контракта до 31 декабря 2025 года с вратарём Владимиром Никитиным, передают Vesti.kz.

Никитин является воспитанником ДЮСШ "Барыс". В сезоне-2022/23 он дебютировал за "Снежных Барсов" во взрослом чемпионате Казахстана, а позже помог молодёжной команде "Барыса" стать чемпионом Jastar Hokei Ligasy. В 2023 году голкипера задрафтовал клуб НХЛ "Оттава Сенаторз".

Также он выступал за "Чилливак Чифс" в Хоккейной лиге Британской Колумбии.

В декабре 2023 года Никитин стал одним из героев молодёжного чемпионата мира в первом дивизионе. Сборная Казахстана тогда вернулась в элиту, а сам вратарь был признан лучшим на турнире.

Ближайший матч в КХЛ "Барыс" проведёт на своём льду 5 декабря — соперником станет московский "Спартак". Астанчане занимают предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 33 матчах.