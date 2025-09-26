"Барыс" подписал канадца с опытом игры за сборную и в НХЛ

"Барыс" подписал односторонний контракт с опытным канадским защитником Тайлером Уозерспуном на один сезон – до 31 мая 2026 года, передают Vesti.kz.

Опыт в АХЛ и НХЛ

Уозерспун провёл в АХЛ более 700 матчей, а также успел сыграть 36 встреч в Национальной хоккейной лиге. В 2022 году он выступил за сборную Канады на Олимпийских играх в Пекине.

Последний клуб — "Лаваль Рокет"

Прошлый сезон защитник провёл в фарм-клубе "Монреаля" — "Лаваль Рокет". В 79 матчах (включая 7 игр плей-офф) он набрал 18 очков: 2 гола и 16 результативных передач.

Профиль игрока

Дата рождения: 12.03.1993

Амплуа: защитник

Рост: 188 см

Вес: 94 кг

Хват: левый

Положение "Барыса"

Астанчане занимают предпоследнее, 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 7 очков после восьми матчей. Следующую игру "Барыс" проведёт дома против новосибирской "Сибири" 27 сентября.