"Барыс" поднялся в "рейтинге силы" КХЛ после сенсационной победы

Астанинский "Барыс" продемонстрировал заметный прогресс, совершив скачок сразу на восемь позиций и поднявшись на 12-е место общего "рейтинга силы" Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Рывок после прерванной серии неудач

Рост позиций столичного клуба связан с уверенным выступлением в последнем матче. В заключительной игре 2025 года "Барыс" сенсационно обыграл на выезде омский "Авангард" со счётом 3:2, прервав затяжную серию неудач.

Отметим, что лидером рейтинга остаётся казанский "Ак Барс".

Положение в чемпионате

На данный момент команда Михаила Кравца занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 36 очков в 42 матчах. Уже сегодня, 6 января, в 19:00 "Барыс" проведёт выездной поединок против нижегородского "Торпедо" - прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

Что такое индекс силы КХЛ

Индекс силы — это математический рейтинг, который отражает текущую форму команд. Он учитывает победы над фаворитами и серии успешных матчей:

победа в основное время позволяет команде отнять у соперника 25 процентов его баллов,

успех в овертайме или по буллитам — 12,5 процента.

Таким образом, рейтинг показывает, какие клубы находятся "на ходу" именно сейчас, а прогресс "Барыса" подтверждает позитивную динамику команды в начале нового года.

