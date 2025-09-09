"Барыс" отыгрался со счета 0:2 и победил во втором матче КХЛ

ХК "Барыс" выиграл у хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.
Встреча состоялась в Астане и завершилась в серии послематчевых буллитов.
Гости первыми открыли счет в конце первого периода, когда отличился Олег Ли (20 минута), щелкнувший в ближний угол ворот Андрея Шутова.
В дебюте второго периода Сергей Дубакин разобрался на пятачке перед воротами и сделал счет 2:0 в пользу "Амура".
На 30-й минуте Райли Уолш дальним броском размочил счет для "Барыса".
На 33-й Кирилл Савицкий, удачно сыгравший на добивании, восстановил равновесие - 2:2.
На 37-й минуте Эмиль Галиев, образцово завершивший контратаку, впервые вывел "Барыс" вперед.
Впрочем, в третьем периоде на 42-й минуте Кирилл Петьков использовал выход один на один и сравнял счет, переведя игру в овертайм.
В добавленное время заброшенных шайб не было. А в серии послематчевых буллитов выше всяких похвал сыграл голкипер хозяев Шутов, отразивший два броска из трех - последний пришелся мимо ворот. В составе "Барыса" единственный реализованный буллит на счету Савицкого.
В следующем матче, который пройдет 13 сентября "Барыс" примет минское "Динамо".
Напомним, что в первом матче астанчане в овертайме обыграли "Трактор" (4:3 ОТ).