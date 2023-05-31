"Барыс" ответил на пост своего лидера

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Сегодня 13:42 Комментарии 1
©instagram.com/nikitamikhailis

"Барыс" отреагировал на прощальный пост своего лидера Никиты Михайлиса. Казахстанский нападающий продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге", сообщают Vesti.kz.

Ранее игрок поблагодарил клуб за совместную работу и болельщиков за поддержку.

На это сообщение "Барыс" отреагировал так:

"Спасибо за все, Никита💙".

В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ. "Барыс" впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

Контракт с "Металлургом" Михайлис подписал сроком на один сезон.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита Металлург
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