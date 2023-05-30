"Барыс" отреагировал на переход Михайлиса в новый клуб

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 15:46
©ХК "Барыс"

Казахстанский "Барыс" выступил с объявлением об уходе нападающего сборной Казахстана Никиты Михайлиса, сообщают Vesti.kz.

"После 9 лет, 411 игр, 99 заброшенных шайб и 122 результативных передач нападающий Никита Михайлис покидает "Барыс".

Спасибо за игру и самоотдачу, Никита! Желаем удачи в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Сегодня, 30 мая, Михайлис перешел в магнитогорский "Металлург". Контракт с ним подписан на один сезоне.

В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ. "Барыс" впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита Металлург

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