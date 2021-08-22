"Барыс" отреагировал на драку Даррена Дица

ХК "Барыс" отреагировал на драку капитана своей команды Даррена Дица, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел в товарищеском матче со сборной Беларуси. Диц совершил силовой прием на белорусском защитнике Кирилле Готовце, за которого впоследствии вступился Илья Усов.

В кулачном поединке капитан "Барыса" вышел победителем.

"Серьезная предсезонка", - гласит подпись к видео на странице "Барыса" в Instagram.

Это был второй товарищеский матч команд. Он завершился ничьей - 4:4, при этом "Барыс" трижды вел в счете.

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