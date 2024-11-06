"Барыс" "отправили" в ВХЛ после матча с "Ак Барсом"

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко поделился своим мнением по матчу КХЛ "Барыс" - "Ак Барс" (1:2 Б), передают Vesti.kz.

Камбэк, драка и буллиты: драмой завершился матч "Барыса" в КХЛ

"Прогноз – 2:3.

Почему не угадал?

Минимальная победа гостей. Если бы я еще угадывал характер игры, то тоже было в точку. Предполагал такой уныло-закрытый стиль, который мы так полюбили в Челябинске времен Гатиятулина. Ну, а "Барыс" иначе после смены вектора играть не может. Смотреть на это тяжело, да и зрителя не обманешь, на хоккей ходит все меньше зрителей. Казахстан, если вам нужно "наигрывать молодых", то переходите в ВХЛ, там веселей. Все-таки в КХЛ это немного не про то.

Герой

Дмитрий Кателевский

Хотя бы забил

Антигерой

Алихан Асетов

Хоть бы подрался с кем-нибудь, чтобы было весело

Цифра

4213 зрителей было на матче. И цифра будет уменьшаться

Интересный момент

У Анвара Гатиятулина после игры спросили о "Тракторе". Это больная тема, так-то. Матчи челябинского клуба мы ждем", - написал он в своем телеграм-канале.

"Барыс" с 14 очками занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут на своем льду с "Автомобилистом" 7 ноября.