"Барыс" отказался от легионеров: в Минспорта сделали заявление

В "Барысе" останутся только казахстанские хоккеисты, которые будут занимать ключевые роли в команде и брать на себя ответственность за результат. Так говорится в ответе министерства туризма и спорта на запрос "Курсива", сообщают Vesti.kz.

В ближайшее время столичный клуб расстанется со всеми североамериканскими легионерами.

Минспорта поставило перед новым главным тренером "Барыса" Галымом Мамбеталиевым задачу вывести на новый уровень казахстанских воспитанников. Поэтому клуб расторг контракты с иностранными игроками.

"Ожидается, что в ближайшие сезоны казахстанские игроки будут занимать ключевые роли в команде, участвуя в большинстве решающих моментах матчей и беря на себя ответственность за общий результат. Курс поставлен на то, чтобы в команде играли только казахстанские хоккеисты, однако этот процесс не может быть реализован мгновенно и потребует как минимум нескольких сезонов", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день клуб официально расстался с семью игроками. Это канадцы Майкл Маклауд, Натан Болье, Алекс Грант, американцы Уилл Бутчер, Чейс ДеЛео, россиянин Даниил Апальков и гражданин Беларуси Владислав Кодола.

"В ближайшее время, по завершении всех необходимых процедур, "Барыс" покинут оставшиеся североамериканские легионеры. Их места займут игроки из фарм-клуба "Номад", который выступает в чемпионате Казахстана", - рассказали в Минспорта.

При этом в ведомстве не ответили на вопрос, будет ли государство вводить лимит на иностранных легионеров. Однако отметили, что мажилис рассматривает законопроект о запрете на финансирование за счет бюджетных денег спортсменов, которые не являются гражданами Казахстана.

В "Барысе" озвучили размер неустойки для изгнанных легионеров

В октябре "Барыс" начал расторгать контракты с легионерами. Это произошло после предложения Президента Касым-Жомарта Токаева отказаться от привлечения легионеров из-за того, что они "лишают места" казахстанских атлетов, а также после критики Антикора, в котором говорилось, что спортивные чиновники выделяли много денег на легионеров.