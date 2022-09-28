"Барыс" определился с составом на матч со "Спартаком"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 22:06 Комментарии 3
©ХК "Барыс"

"Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня в Москве. Начало игры в 22:30 по времени Астаны.

Луис - Вей (С) - Максимов, Биграс - Грэм

Михайлис (А) - Сагадеев (А) - Бракко, Бекетаев - Ножье

Шестаков - Гурков - Петухов, Сергиенко - Шалапов

Кайыржан - Гусейнов - Шайхмедденов, Мищенко - Григорьев

Вратари: Гудачек (Бояркин)

"Спартак" набрал 15 очков и занимает третье место в Западной конференции. "Барыс" идет шестым на востоке (11 очков).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 01:08
КХЛ
Скабелка объяснил камбэк "Барыса" в матче со "Спартаком"
Сегодня , 00:43
КХЛ
"Барыс" совершил камбэк и одержал победу над "Спартаком"
Вчера , 22:06
КХЛ
"Барыс" определился с составом на матч со "Спартаком"
Вчера , 19:59
КХЛ
Новичок "Барыса" с опытом выступлений в НХЛ дал первое интервью в Казахстане
Вчера , 17:57
КХЛ
Стала известна информация об участии казахстанца из "Спартака" в матче с "Барысом"
Вчера , 12:36
КХЛ
Вратарь сборной Казахстана получил признание в КХЛ
Вчера , 08:59
КХЛ
"Потомственный центрфорвард". КХЛ - о новичке "Барыса" из системы "Питтсбурга"
Вчера , 07:50
КХЛ
Прямая трансляция матча "Барыса" с одним из лидеров КХЛ
27 сентября, 18:21
КХЛ
"Барысу" предрекли победу после исторического достижения в КХЛ
27 сентября, 10:57
КХЛ
КХЛ отреагировала на историческую победу "Барыса"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»