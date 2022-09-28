"Барыс" определился с составом на матч со "Спартаком"

"Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня в Москве. Начало игры в 22:30 по времени Астаны.

Луис - Вей (С) - Максимов, Биграс - Грэм

Михайлис (А) - Сагадеев (А) - Бракко, Бекетаев - Ножье

Шестаков - Гурков - Петухов, Сергиенко - Шалапов

Кайыржан - Гусейнов - Шайхмедденов, Мищенко - Григорьев

Вратари: Гудачек (Бояркин)

"Спартак" набрал 15 очков и занимает третье место в Западной конференции. "Барыс" идет шестым на востоке (11 очков).