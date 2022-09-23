"Барыс" определился с игроками на выезд после победы над лидером КХЛ

Сегодня, 23 сентября, "Барыс" отправился в турне по маршруту Череповец - Ярославль - Москва. Пресс-служба астанчан представила состав команды на выездную серию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

24, 26 и 28 сентября подопечные Андрея Скабелки сыграют против "Северстали", "Локомотива" и "Спартака" соответственно. До выезда "Барыс" обыграл лидера КХЛ.

Состав "Барыса":

вратари - Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Юлиус Гудачек;

защитники - Адиль Бекетаев, Кристофер Биграс, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Максим Минеев, Иван Мищенко, Нельсон Ножье, Юрий Сергиенко, Егор Шалапов;

нападающие - Джереми Бракко, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Диас Гусейнов, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Отмечается, что Алихану Асетову необходимо время для восстановления после полученного в матче с "Автомобилистом" повреждения. Он будет заниматься по индивидуальной программе в Астане.

Перед этими играми казахстанский клуб с девятью очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции.