"Барыс" определился с героем ЧМ-2022 и форвардом сборной Казахстана

"Барыс" официально объявил о заключении контракта с голкипером Андреем Шутовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Двухстороннее соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Шутов дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне в победном выездном матче против "Металлурга". Также он сыграл в чемпионате Казахстана восемь матчей за "Номад" и помог команде одержать победу в каждом из них.

В мае Шутов был основным голкипером сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. Он стал рекордсменом группового этапа ЧМ по количеству сэйвов. Он предотвратил 179 попыток соперника забросить шайбу в его ворота. Также хоккеисты других команд рекордное количество раз бросили по его воротам - 206.

Также "Барыс" подписал двухсторонний контракт на два года с нападающим Аркадием Шестаковым.

Форвард выступает за команды из системы "Барыса" с 2019 года. В минувшем сезоне он сыграл в КХЛ 42 матча, включая пять в плей-офф, и заработал восемь (4+4) очков. На прошедшем чемпионате мира в элитном дивизионе форвард за семь встреч набрал два (1+1) балла.

Ранее "Барыс" подписал соглашения на один сезон с канадским защитником Джесси Грэмом, американским нападающим Джереми Бракко и российским форвардом Кириллом Максимовым.

Старт нового сезона КХЛ намечен на сентябрь.

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