"Барыс" определился с будущим казахстанского игрока и объяснил решение

"Барыс" объявил о продлении сотрудничества с казахстанским нападающим Кириллом Панюковым, передают Vesti.kz.

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2027 года.

В сезоне КХЛ 2025/26 годов форвард провёл 48 матчей, заработав 13 (7+6) очков и сделав 39 силовых приёмов при среднем времени на льду в 11 минут.

Леонид Метальников, генеральный менеджер "Барыса":

"Кирилл - исключительно честный и трудолюбивый хоккеист, который достойно провёл чемпионат, учитывая ограниченное игровое время и отсутствие практики в большинстве. Он всегда старается чётко выполнить задачи, поставленные тренерским штабом. Но в следующем сезоне мы ждём от него серьёзного шага вперёд по игре и забитым голам, а также проявления лидерских качеств в раздевалке".

Напомним, что в нынешнем сезоне "Барыс" занял предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.