"Барыс" одержал восьмую победу в девяти последних матчах КХЛ

Казахстанский "Барыс" одержал победу над омским "Авангардом" (3:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Таким образом, коллектив Юрия Михайлиса продлил победную серию до четырех матчей.

Кроме того, "Барыс" выиграл восемь из девяти последних матчей. В таблице Восточной конференции столичный клуб с 41 очком занимает восьмое место, "Авангард" (51) идет вторым.

Следующий матч "Барыс" проведет уже дома - 26 декабря примет хабаровский "Амур".