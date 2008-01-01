"Барыс" одержал восьмую победу в девяти последних матчах КХЛ

Команда идет в зоне плей-офф.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:35

Казахстанский "Барыс" одержал победу над омским "Авангардом" (3:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Таким образом, коллектив Юрия Михайлиса продлил победную серию до четырех матчей.

Кроме того, "Барыс"  выиграл восемь из девяти последних матчей. В таблице Восточной конференции столичный клуб с 41 очком занимает восьмое место, "Авангард" (51) идет вторым.

Следующий матч "Барыс" проведет уже дома - 26 декабря примет хабаровский "Амур".

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Сегодня 09:35
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