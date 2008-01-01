"Барыс" одержал гостевую победу над прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

Команды идут вровень, но у казахстанской есть игры в запасе.

Фото: ХК "Барыс"©
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Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Торпедо Н - Барыс 2:3 ОТ

Голы: Фрэттин, 15 (0:1) ; Диц, 18 (0:2) ; Шенфельд, 19 (1:2) ; Варнаков, 58 (2:2) ; Лилья, 60 (2:3)

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Турнирная таблица

ХК "Барыс" одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанской команды.

На 16-й минуте автором первой шайбы в матче стал форвард "Барыса" Мэтт Фрэттин.

На 19-й минуте закрепил успех гостей капитан и защитник Даррен Диц. Ему ассистировали Фрэттин и Якоб Лилья.

Хозяева сократили разрыв до минимума за несколько секунд перед самым перерывом, забив гол в раздевалку.

Счет 2:1 продержался до последней минуты матча, на которой "Торпедо" удалось-таки сравнять.

В итоге встреча перешла в овертайм, где на первых же секундах второе очко во встрече набрал Лилья.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что команды являются соперниками по Восточной конференции КХЛ и идут рядом. Причем после этой встречи турнирное положение не изменилось. "Торпедо" с 41 очком остался на седьмом месте, а "Барыс" с 39-ю - на восьмом. При этом у казахстанского клуба четыре игры в запасе.

Следующий матч "Барыс" проведет 23 декабря на выезде против "Авангарда". Победная серия команды Юрия Михайлиса составляет три матча.

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Сегодня 00:27
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