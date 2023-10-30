"Барыс" объявил состав на выездную серию КХЛ

ХК "Барыс" объявил состав на очередную выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Астанчане отправятся в турне по маршруту Магнитогорск - Екатеринбург - Казань.

Состав "Барыса" на выезд:

Вратари: Юргис Дубинскас (командирован из "Снежных Барсов"), Эдвард Паскуале, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев, Кирилл Никитин, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Джозеф ЛаБейт, Всеволод Логвин, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Понтус Оберг, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Рудольф Червени, Аркадий Шестаков.

Райли Барбер остался в Астане и будет готовиться к домашней серии по индивидуальной программе. Ансар Шайхмедденов продолжает свое восстановление и в ближайшее время присоединится к "Номаду".

Расписание матчей (по времени Астаны):

31 октября в 20:00 "Металлург" - "Барыс";

2 ноября в 20:00 "Автомобилист" - "Барыс";

4 ноября в 20:00 "Ак Барс" - "Барыс".