"Барыс" объявил состав на матч с "сенсацией" КХЛ

ХК "Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча соперников пройдет в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени Астаны.

Перед этой игрой новосибирцы, набрав 81 балл, идут четвертыми в таблице "Востока". Хотя в ходе нынешнего сезона им удавалось какое-то время лидировать, что расценивалось многими СМИ и экспертами как сенсация. Астанчане в свою очередь (61) располагаются на последней, 11-й строчке в этой конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Состав на игру:

Рахманов – Сагадеев – Михайлис (С), Грант (А) – Мищенко

Савицкий – Борисевич – Луис, Грэм – Бекетаев

Шевченко – Шестаков – Петухов, Данияр – Гайтамиров

Асетов (А) – Гурков – Кайыржан, Нургалиев – Шайхмедденов

Вратари: Бояркин (Гудачек)

Для "Барыса" это последняя выездная игра в текущем чемпионате, подопечные Андрея Скабелки завершат сезон домашним матчем с ярославским "Локомотивом" 24 февраля.